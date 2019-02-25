أخبار مصر | حركة القمر الصناعى المصرى الجديد.. والدول التي يمر فوقها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة القمر الصناعى المصرى الجديد.. والدول التي يمر فوقها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت حركة القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A"، حيث يمر فوق عددًا من الدول منها مصر والسودان وتنزانيا واليونان وبولندا والسويد.

وتم إطلاق القمر من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية بكازاخستان في تمام الساعة 6:45 مساء الخميس الماضى بتوقيت القاهرة.

وشارك فى اطلاقه المستوى من علماء هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية ووفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية(إينرجيا).

والقمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

ويساعد القمر الصناعي المصري في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

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ويتيح استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

كما يتيح القمر الصناعي المصري بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشأت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية.

ويتمكن من خلاله تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

وسيدعم القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) دور مصر على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

ويزن القمر المصرى 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر،بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستوى العربى والأفريقي.

وتحمل الجانب الروسى تكاليف إطلاق القمر الصناعى المصرى والتى تبلغ 100 مليون دولار.