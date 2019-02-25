أخبار مصر | 100 ألف جنيه مكافئة نهاية الخدمة.. 10 نقاط ببرنامج حماد الرمحي الانتخابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 ألف جنيه مكافئة نهاية الخدمة.. 10 نقاط ببرنامج حماد الرمحي الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت شعار "نقابة خدمية" وبرنامج "اقتصاديات نقابة الصحفيين"، تقدم الزميل حماد الرمحي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن لديه برنامج اقتصادي طموح، يضمن تحقيق الحياة الكريمة لأبناء النقابة.

وقال "الرمحي" في برنامجه، إن المهنة تمر بمنعطف خطير ومرحلة غير مسبوقة في تاريخها، بعد أن اخترقها اللصوص، وامتطى جوادها المتسلقون، وتحالفت عليها قوى الشر، فانتهكوا حرمة الصحافة ودنسوا شرف الصحفيين.

وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض مرتبات الصحفيين لأنى مستوياتها، وارتفاع نسبة البطالة بين الصحفيين، حتى أصبح لدينا أكثر من 3000 صحفي عاطل عن العمل، يعيشون على بدل التدريب والتكنولوجيا، ولدينا أكثر من 500 صحفي يعيشون بلا مرتبات، ولا بدل ولا تأمينات إجتماعية أو صحية.

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل الذين أٌجبروا قسرًا على التقاعد بعد فصلهم أو طردهم من مؤسساتهم الصحفية، في غيبة تامة من نقابة الصحفيين، وبات معاش الصحفي هو الأدنى والمُهين بين كافة الفئات المهنية.

وانقسم برنامج الزميل المرشح إلى قسمين، أولهم مبادرات جاري تنفيذها، والتي جاءت كالتالي:

* مكافئة 10ح ألف جنيه نهاية خدمة للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة.

* الاتفاق مع إحدى شركات التمويل العقاري، لدعم وتمويل مشروع مدينة الصحفيين.

* حل جذري لقضية مدينة الصحفيين بأكتوبر، واستعادة حقوق الحاجزين.

* حل نهائي لقضية الصحف الحزبية المتعطلة.

* حل نهائي لقضية الصحف المستقلة المتعطلة.

أما الجزء الثاني، فهو مبادرة "حياة كريمة للصحفيين":

* كادر خاص بالصحفيين.

* مسكن خاص بالصحفيين.

* سيارة للصحغيين.

* مصايف للصحفيين.

* رواد الصحفيين.

وتحت شعار "إنجازات تتحدث وخدمات لا تنقطع" أوضح الزميل الخدمات التي قدمها للزملاء، والتي أعلن استكمالها حال فوزه بعضوية مجلش النقابة، والتي جاءت كالتالي:

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* إضافة أكتر من 3300 مولود من أبناء الصحفيين بالتموين.

* تقديم أكثر من 1720 خدمة تموينية متنوعة للصحفيين.

* تقديم مئات الخدمات للصحفيين بوزارات الداخلية والصحة والتعليم.

* توفير الخدمات لمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس.

* اتفاق نهائي مع كبرى شركات العقارات، بتوفير قطعة أرض لكل صحفي 150 بتخفيض 25% شهر عقاري ورخصة مباني.

* الاتفاق مع إحدى شركات التمويل، لدعم وتمويل جميع مشتريات الصحفيين "المنزلية والكهربائية والإلكترونية"، بالتقسيط بضمام بدل التدريب.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.