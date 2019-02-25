أخبار مصر | سامي عبد الراضي يناشد "الإسكان" بالتدخل لحل أزمة الطالبة مريم فتح الباب: ادعموها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي عبد الراضي يناشد "الإسكان" بالتدخل لحل أزمة الطالبة مريم فتح الباب: ادعموها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، وزير الإسكان ومحافظ القاهرة بالتدخل لحل أزمة الطالبة مريم فتح الباب، والتي كانت من أوائل الثانوية العامة، وكرمتها مؤسسة الرئاسة.

وأوضح "عبد الراضي"، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطالبة مريم التحقت بكلية الطب جامعة عين شمس، ومع بدايات هذا العام قرر سكان العمارة بناء غرفة لها على السطوح لتنعم بهدوء وتذاكر بعيدًا عن الضجيج، متابعًا: "استمر الأمر حتى ثلاثة أيّام مضت.. حين قرر ٣ من السكان هدم الغرفة".

Advertisements

وأضاف: تربطني علاقة طيبة بوالد مريم منذ رزقني الله بمعرفته ونشرت قصتها كاملة، وأصبحت رأي عام، وكرمتها مؤسسة الرئاسة وجلست في مقعد الى جوار السيد الرئيس في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، والحقيقة أنك لو فتشت في غالبية محافظات مصر لن تجد مثيل لمريم في الرضا ولن تقابلك مطلقاً ابتسامة "حمد" كهذه التي ترافقها دوماً.. ويقيني أنك لن تجد كثيرين مثل والدها في الصبر والرضا ".

وتابع: "اتصلت بوالد مريم منذ قليل وحكى لي تفاصيل ما حدث، حيث قال: "أقسم بالله ما طلبت من حد يوفر ولا يبني أوضة.. ناس طيبة في العمارة هم اللي بنوا.. وإحنا خلاص بندور على مكان تاني وهنسيب العمارة".

واختتم تدوينته قائلًا: "هذه مريم وهذه الحياة، وأتمنى من وزارة الإسكان أن تتدخل أو محافظ القاهرة، ليوفروا حياة كريمة لفتاة من طراز فريد.. فتاة تستحق كل الدعم.. فتاة نموذج في الإرادة في الرضا والتحدي.. ادعموا مريم ..مريم فتح الباب".