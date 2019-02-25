أخبار مصر | "البرلمان × 24 ساعة".. الموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان × 24 ساعة".. الموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

*الموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة.

*الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

وافق مجلس النواب، علي قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم 3 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، والموقعة فى المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 إبريل 2018.

*الموافقة على تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمصر

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018.

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*الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والكويت لتطوير شبكة نقل الكهرباء

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت".

الموافقة على قرار جمهوري بشأن إنشاء منطقة تجارية حرة بإفريقيا

وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019، بشأن الموافقة علي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

*الموافقة على قرار جمهورى بشأن شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 1832018، 1).

*الموافقة على قانون الدفع غير النقدي في مجموعه

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.