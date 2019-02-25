مصر | حبس المتهمين بسرقة 2 مليون جنيه من شركة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين بسرقة 2 مليون جنيه من شركة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة حبس 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة 2 مليون جنيه من شركة بكرداسة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه، من شركة لتوزيع الأخشاب، بمركز كرداسة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من لؤى م ن ا، 39 سنة، مدير شركة بلاستى لتوزيع أخشاب المطابخ الكائنة بطريق صفط اللبن، دائرة المركز ومقيم الشيخ زايد باكتشاف سرقة ( مبلغ مالي، جهاز dvr) من داخل غرفته بالشركة عمله وما قرره بحصر المبلغ المالي المستولى عليه عقب عودة مالك الشركة مدحت م م س، من أداء فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وبإنتقال قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر والفحص تبين أن الشركة المشار إليها عبارة عن مخزن مساحته حوالي 1500 متر محاط بسور ارتفاعه حوالي 6 أمتار ومسقوف بالصباح وتبين سلامة منافذها.

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وقام قطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، لسرعة ضبط مرتكب الواقعة، وأسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من سعيد م د ا، 25 سنة، عاطل عامل سابق بالشركة، احمد ع ا م، 21 سنة، عامل حالى بالشركة محل الواقعة، اسلام ع ح ع ا، 21 سنة، عاطل، حسن م ا س، 21 سنة، عاطل، محمود ع م ا، 20 سنة، سائق توك توك، محمود ا ع ع، صاحب محل أدوات صحية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة فتم من ضبطهم.



وبمواجهتهم، خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، اعترف الأول بإتفاقه مع الثاني على سرقة الشركة مستغلين طبيعة عملهم السابقة والحالية بها لعلمهم احتفاظ الشركة بمبالغ مالية، وفى سبيل دلك استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ الواقعة مستخدمي توك توك مستأجر بمعرفة المتهم الخامس وقاموا بتسلق جدران الشركة واستولوا على المبالغ المشار اليه وجهاز (dvr) خشية التعرف على المتهم الأول والثاني وتوجهوا إلى محل السادس واقتسموا المسروقات فيما بينهم وقاموا بتحطيم الجهاز المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

