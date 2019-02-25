مصر | النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بقتل "الجدة عزيزة" بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بقتل "الجدة عزيزة" بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بقتل مسنة انتقاما من نجلها على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل قتل سيدة مسنة المعروفة بـ "الجدة عزيزة"، على يد رجل وزوجته، انتقاما من نجلها لممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وممارسة الجنس مع المتهم الثانية، بمنطقة إمبابة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة عزيزة ا ع ع، 78 سنة، ربة منزل ومقيمة بشقة كائنة بالعقار رقم 26 شارع حسن السويفي، بترعة السواحل، دائرة القسم، ملقاه على ظهرها بغرفة نومها وترتدي كامل ملابسها وبها جرح غائر بالرقبة من الناحية اليمني، وما قررته كريمتها باكتشافها الواقعة وعثورها بجوار الجثة على واحد وعشرون ألف ومائتين جنية، 2 خاتم ذهب، غويشة ذهب، خاصين بالمجني عليها.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كل من ايمن م س ع، 35 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم الأهرام، منى ح م ح، 34 سنة، ربة منزل ومقيمة بنفس العنوان ( زوجة الأول).

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