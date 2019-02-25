دعاء النجار تستعرض برنامجها الانتخابي من «التحرير»

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زارت الكاتبة الصحفية بمؤسسة الجمهورية دعاء النجار، المرشحة على مقعد العضوية، في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها مارس المقبل، مؤسسة "التحرير"، اليوم "الأحد". واستعرضت خلال تواجدها، برنامجها الانتخابي، الذي ستخوض به معركة الانتخابات المقبلة، ورؤيتها للمنافسة على مقعد العضوية. والتقت المرشحة خلال زيارتها، رئيس تحرير المؤسسة الكاتب الصحفي محمد فوزي، وكافة قيادات المؤسسة والزملاء والعاملين بمختلف الأقسام التحريرية بالجريدة، وناقشت معهم رؤيتها للعملية الانتخابية وأبرز النقاط التي تستهدفها في برنامجها الانتخابي.
وارتكز البرنامج الانتخابي للمرشحة دعاء النجار، على تعديل قانون النقابة الحالي ليتواكب مع ما يطرأ على المهنة من مستجدات وتحسين وتطوير مشروع العلاج وتوفير خدمات ورعاية طبية أفضل للصحفيين وأسرهم، وتوفير عيادات خاصة للنقابة بالقرب من التجمعات الصحفية وتخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضايا حواء بشكل
وارتكز البرنامج الانتخابي للمرشحة دعاء النجار، على تعديل قانون النقابة الحالي ليتواكب مع ما يطرأ على المهنة من مستجدات وتحسين وتطوير مشروع العلاج وتوفير خدمات ورعاية طبية أفضل للصحفيين وأسرهم، وتوفير عيادات خاصة للنقابة بالقرب من التجمعات الصحفية وتخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومواصلة السعي من أجل الإسراع بحل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية وجدولة الديون المستحقة للمحافظة.
وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، أعلنت ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد،المقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل.
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