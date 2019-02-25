شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: الإرهاب في أوروبا يؤدي إلى انفجار موجات من التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن الدول الأوروبية ليست في أسعد أوقاتها، فالاتحاد الأوروبي يواجه حاليا أزمة بعد خروج بريطانيا من البريكست.

وتابع سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين لم يكن سعيدا على الدول العربية.

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وكشف أن إيطاليا تشهد وجود مجموعة من الشيوعيين واليمين المتطرف، مكونين حكومة وهو ما يدعو للقلق.

وأشار إلى أن الإرهاب في أوروبا يؤدي إلى انفجار موجات من التطرف، موضحا أن أوروبا تهتم بملف الإرهاب ثم ملف اللاجئين والمهاجرين، موضحا أن أوروبا تضم 30 مليون مسلم وهي بيئة كبيرة لتفريخ الإرهاب.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الافتتاحية بالقمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 50 دولة، تحدث عن الأمن والفكر، والأداة العسكرية والأمنية والأداة الفكرية.