شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي: تعرضت للتنمر في بداية مسيرتي الفنية بسبب عمل أمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة منة شلبي إنها سعيدة بأن بداية عملها كانت مع الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، موضحة أن الحظ والصدفة لعبا معها في تاريخها الفني.

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وتابعت «شلبي»: «الفنانة ليلى علوي صاحبة واجب معي، وكانت تساعدني في فيلم (بحب السينما) و(أحاديث الصباح والمساء)، وهي فنانة راقية وتتميز بالود والحب للآخر».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «ليلى علوي أول واحدة باركت لي بعد تكريمي في مهرجان دبي عن دوري في فيلم (نوارة)».

وأوضحت: «مسيرتي الفنية لم تكن قائمة على الواسطة، ولكن الاجتهاد والنصيب والحظ لهم الدور الأبرز في أدواري الفنية في الأفلام والمسلسلات»، مشيرة إلى أنها تغلبت على التنمر له في بداية مسيرتها بسبب أن والدتها كانت راقصة شرقية، وتابعت: «كنت سمينة، ولكني واجهت الأمر بقوة، وأن سبب أي شيء كويس في شخصيتي يرجع الفضل فيه لتربية أمي».