شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: ندرس إزالة 3 منازل لتوسعة ميدان «المحطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن هناك 3 منازل خالية من السكان تعوق الحركة المرورية بميدان «المحطة» بمدينة المنصورة والمحافظة تدرس الآن كيفية التعامل مع هذه المنازل.

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وقال المحافظ في اجتماع عقده، مساء الأحد، إنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لإعادة تخطيط لتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناق الذي يعاني منه الميدان.

وأضاف بيان صادر من المركز الإعلامي للمحافظة أن المحافظ شدد على ضرورة تعويض أصحاب المنازل في حالة إزالتها لتوسيع ميدان المحطة لأنهم أصحاب حق في هذا التعويض وجرت مناقشات مستفيضة حول تصورات اللجنة لتطوير ميدان المحطة لتوفير مساحات جديدة لانتظار السيارات.

وأشار إلى أن المحافظ طلب الأخذ في الاعتبار عند إعادة التصميمات حركة المرور في الميدان، وكذلك عدد السيارات التي ترتاده، وحركة المشاة داخل الميدان ووجه بإجراء دراسة جديدة لإضافة حارة مرورية جديدة في كل اتجاه.