شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» بالإسكندرية ينقذ سيدة: «عثر عليها في حالة إعياء شديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التدخل السريع بالإسكندرية، الأحد، بالتعامل مع سيدة في العقد الثالث من عمرها وإيداعها مركز حماية المرأة المعنفة وذلك بناء على شكوى تلقاها الفريق بوجود سيدة عثر عليها أحد المواطنين في حالة إعياء شديد.

وتمكن الفريق من نقلها إلى أحد المستشفيات، وتلقت العلاج اللازم لها، وتبين أن المواطنة من القاهرة وتدعى «علياء»، ولا يوجد معها أوراق ثبوتية.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاملت مع 5283 حالة لأشخاص بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة منذ بدء الحملة.