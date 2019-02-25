شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل «هجوم الكلبين»: «مش هسيب حق ابني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب سماحة، والد طفل «هجوم الكلبين» بمدينتي، إن نجله يبلغ 9 سنوات، ومتفوق دراسيا، مشيرا إلى أن ابنه يحب الكلاب.

وناشد «سماحة»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، وزارة العدل والدولة المصرية الوقوف بجانبه، وبجانب نجله، مشيرًا إلى أن صاحب الكلبين توجه إليه وأحضر معه تورتة، وأخبره أن الطفل هو من استفز الكلبين.

وتابع: «أنا شايل التورتة عشان أرجعها له»، منوها بأن الطفل في حالة نفسية صعبة، وأول ما قاله فور استيقاظه «هتعمل إيه يا بابا، وقولتله مش هسيب حقك لو هموت».