شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي: يجب أن نعمل سويًا لتصبح مصر والمملكة يدًا واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، عن سعادته بالتواجد في مصر، وتحمسه للقاء بين الإعلام المصري والسعودي.
وأضاف «الشبانة» خلال لقائه الصحفيين المصريين على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والسفير أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية، الأحد، أنه «من واجبنا أن نكون متحدين أكثر وهدفنا واضح تماماً».
وشدد وزير الإعلام السعودي على «ضرورة أن نعمل سوياً لكي تكون مصر والسعودية يداً واحدة.. أتمني مساعدتكم جميعاً لكي نصل لهذا الهدف».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام السعودي: يجب أن نعمل سويًا لتصبح مصر والمملكة يدًا واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.