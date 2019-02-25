شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي: يجب أن نعمل سويًا لتصبح مصر والمملكة يدًا واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، عن سعادته بالتواجد في مصر، وتحمسه للقاء بين الإعلام المصري والسعودي.

وأضاف «الشبانة» خلال لقائه الصحفيين المصريين على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والسفير أحمد القطان وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية، الأحد، أنه «من واجبنا أن نكون متحدين أكثر وهدفنا واضح تماماً».

وشدد وزير الإعلام السعودي على «ضرورة أن نعمل سوياً لكي تكون مصر والسعودية يداً واحدة.. أتمني مساعدتكم جميعاً لكي نصل لهذا الهدف».