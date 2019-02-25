شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القطان: لا يمكن نسيان فترة تواجدي في القاهرة.. ومصر والسعودية جناحا الأمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد القطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، إن الفترة التي قضاها في مصر كسفير للمملكة العربية السعودية والتي تصل لقرابة الـ١٣ عاما لن ينساها، مشددا على أن لمصر مكانة خاصة في قلبه، ودائما ما كان يسعى لتوفيق العلاقات «المصرية- السعودية»، مشيرا إلى أنه نجح في هذا الأمر.

وأضاف «القطان»، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين المصريين والسعوديين على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أن «لقاء القمة الذي عقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي تم التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، كما أن خادم الحرمين أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي ويجب أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، فمصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية».