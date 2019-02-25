شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُطلق حملة «تقدر من غيرها» لتوعية المراهقين بمخاطر الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، الأحد، حملة للتوعية بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة لدى المراهقين تحت عنوان «تقدر من غيرها»، حتى 3 مارس المقبل، حيث تعتبر فئة المراهقين هي أكثر فئة عرضة لمخاطر التعاطى والإدمان النفسية والسلوكية والبيولوجية.

وتشمل فعاليات الحملة ندوات توعوية بالمدارس تستهدف الطلاب من سن 13 إلى سن 18 سنة وذويهم والمدرسين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى بعض الأندية ومراكز الشباب وتشمل الحملة محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والمنيا وأسيوط.

وثمنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، تلك الحملة فإنها تنتقد الأمانة العامة للصحة النفسية في عدم الإعلان عن خدماتها وفعالياتها للرأي العام، وتطالب بوضع خطة زمنية لوصول تلك الحملة لجميع محافظات الجمهورية، كما تطالب الجبهة بسرعة استكمال مراكز علاج الإدمان التي تم البدء في تنفيذها منذ سنوات بمحافظات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط والمزمع البدء فيها في مستشفيي العباسية والخانكة.