أبو الغيط: أفعال إيران وتركيا تفرز أزمات في المنطقة

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أبو الغيط
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، إن الأفعال الإيرانية والتحركات التركية تعد تدخلات وتفرز أزمات في المنطقة، مضيفًا: "ننطلق من نقاط مشتركة بخطورة النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن، التي تفرز أزمات متتابعة عابرة للحدود، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون لإيجاد حلول لها، وندرك أن الحل العسكري في تلك القضايا لن يحلها، يجب تكثيف الجهود للحل السلمي لغلق الباب أمام الإرهاب، والثابت أن قمة اليوم تعبر عن إجماع بارز بأن حل الدولتين في فلسطين هو الحل الأمثل وأن تكون الدولة حتى حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس".
وأشار أبو الغيط، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، إلى أن العالم العربي يواجه الكثير من التحديات، وعلى رأسها العمليات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية، واللاجئين، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه القمة في إيجاد حلول لهذه التحديات، مشيرًا إلى أن النزاعات كلفت المنطقة والعالم بأكمله الكثير
وأشار أبو الغيط، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، إلى أن العالم العربي يواجه الكثير من التحديات، وعلى رأسها العمليات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية، واللاجئين، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه القمة في إيجاد حلول لهذه التحديات، مشيرًا إلى أن النزاعات كلفت المنطقة والعالم بأكمله الكثير من الدماء.
وانطلقت اليوم، في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركين في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية، وكذلك العلاقات المشتركة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فضلاً عن بحث النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
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