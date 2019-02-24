شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ردًا على تصريحات أردوغان المسيئة: لن ننزلق لهذا المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق وزير الخارجية، سامح شكري، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسيئة لمصر، قائلًا: «لن ننزلق لهذا المستوى، ومحاولة لفت الأنظار بعيدًا وأننا منشغلون بالقمة العربية- الأوروبية بعيدًا عن أي أحقاد».

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وذكر أن انعقاد أول حوار بين العرب وأوروبا بأرض السلام شرم الشيخ ذو معنى ومغزى كبير يؤكد مكانة مصر وثقلها على مستوى العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب على قناة «إم بى سى مصر» أن هناك رؤية موحدة من كافة الدول المشاركة في القمة حول مكافحة الإرهاب، وتضافر الجهود بين الدول لمواجهته، قائلا إن المقاومة الجماعية ووحدة الهدف ووضع إجراءات المواجهة هدف كافة الدول.

وأوضح أنه «تم الاتفاق خلال القمة على ضرورة المقاومة الجماعية للإرهاب، وتحقيق وحدة الهدف، ووضع إجراءات محددة للتعامل مع هذه القضية».