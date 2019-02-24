شكرا لقرائتكم خبر عن «ماعت»: تقرير وفاء مصر بتعهدات حقوق الإنسان فى مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة أنهت استعداداتها للمشاركة فى الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتى تنطلق أعماله من 25 فبراير لـ22 مارس، بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف عقيل، فى تصريحات، أمس، إن المؤسسة انتهت من كافة الترتيبات اللوجيستية والتنسيقية والفنية لطرح القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان التى يناقشها المجلس من خلال جلساته الرسمية والفعاليات الموازية، بما يتضمنه ذلك من المداخلات المكتوبة والشفوية وعقد الأنشطة الموازية وترتيب أجندة مقابلات مع المسؤولين الأممين والخبراء والمعنيين والبعثات الرسمية.

وتابع أنه تم التنسيق مع عدد من الخبراء والمنظمات الشريكة على عقد بعض الفعاليات الجانبية التى تتناول قضايا الاستعراض الدورى الشامل لمصر، حيث ستخضع مصر لمراجعة ملف حقوق الإنسان فى نوفمبر المقبل، إذ يتم غلق باب تقديم التقارير من منظمات المجتمع المدنى فى مارس، منبهاً إلى أن المؤسسة ستطلق تقريرها المتعلق بمدى وفاء مصر بالتعهدات التى قبلتها فى هذا الصدد بشكل كلى أو جرئى فى مارس.