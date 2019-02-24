شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك السويس» تُفرج عن سيارات بـ135 مليون خلال يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يناير الماضي عن 544 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجاري.

وقالت الإدارة في بيان، الأحد، إن قيمة هذه السيارات بلغت 123 مليون 55 ألف و704 جنيه، فيما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 37 مليون و157 ألف و489 جنيها.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 21 مليون و427 ألاف و819 جنيه والرسوم الأخرى المحصلة 116 ألف و877 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 58 مليون و702 ألف و185 جنيها.

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وخلال شهر يناير 22019018 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 52 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 12 مليون 630 ألف و645 جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 3 مليون 744 ألف و645 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2 مليون و392 ألف و528 جنيها والرسوم الأخرى المحصلة 64 ألف و176 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 6 مليون و101 ألف و349 جنيها.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يناير 2019 عن 596 سيارة ركوب ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون و686 آلاف و261 جنيها وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 64 مليون و803 ألف و534 جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يناير 2019 حوالى 65 سيارة كما تم إعادة تصدير 135 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.