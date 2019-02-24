شكرا لقرائتكم خبر عن «البشري»: «الوفد» هو التيار السياسي الوحيد الذي وصل للقرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، أمس الأول، ندوة بعنوان «ثورة 1919.. وصف وتقييم»، ضمن الاحتفالات بمئوية ثورة 1919، وشارك فيها المفكر والمستشار طارق البشرى، والدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ المعاصر، وأدارها محمد سلطان أبوعلى. وأكد أن كافة الثورات بدأت بحراك شعبى ثم هيمنة للدولة بعد ذلك، إلا ثورة 1919 التى اختلفت فى هذا الأمر، كونها خلّفت حزب الوفد الذى استمر بالعمل لنحو 30 عامًا بشكل مستقل عن الدولة، واستطاع الوصول للقرية، موضحًا أنه لا كيان سياسى أو اجتماعى استطاع الوصول للريف المصرى سوى الوفد والطرق الصوفية. وأضاف «البشرى» أن من أسباب تجمع الشعب فى ثورة 1919 أن مصر لم تعرف القبائل أو الطوائف طوال عمرها، لهذا اجتمعت كافة جموع الشعب، وأضرب الموظفون فى أجهزة الدولة، وكان هذا هو العائق الأول للاحتلال الإنجليزى الذى كانت سلطته داخل هيئات الدولة استشارية فقط، ومع إضراب الموظفين شلت يده عن العمل، مؤكدًا أن شخصية سعد زغلول كانت ملهمة ومجمّعة للشعب، وأنه إذا كانت ثورة 1919 لم تقدم شيئا سوى «الوفد» فذلك يكفيها.