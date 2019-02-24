شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: ثورة 30 يونيو كانت محورية في تغيير فهم الأوروبيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمين جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «ثورة 30يونيو 2013 كانت محورية في تغيير فهم الأوروبيين والتركيز على خطورة الإرهاب ومنع استغلال الدين في السياسة».
وأضاف في حوار لقناة «سي بي سي»: «الأوروبيون تصوروا أن تمكين الجماعات الإسلامية من التحكم في الشرق الأوسط سيبعد عنهم الإرهاب وهو فهم خاطئ».
وتابع: «هناك تعاون عربي- عربي داخل الجامعة العربية لتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب، واجتماع مرتقب لوزراء الخارجية والعدل العرب 4 مارس المقبل لوضع خطوات محددة لمكافحة الإرهاب».
وذكر أن «المنطقة العربية اهتزت هزة كبيرة في 2011، ومن استفاد من هذه الهزة جيران الدول العربية مثل تركيا وإيران.. بالإضافة إلى إسرائيل، حيث تراجعت القضية الفلسطينية».
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