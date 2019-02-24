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الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت السلطات اليمنية عن المصريين المحتجزين في اليمن، بعد التواصل مع السلطات المصرية، تمهيدا لترحيلهم إلى القاهرة.

وأكد السكرتير الإعلامي لدى مدير أمن محافظة عدن، خالد السنمي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، أنه «حين أغلق العالم أبوابه فتحت مصر أذرعتها ووطنها وديارها للشعب اليمني.. إدارة أمن عدن وبتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية ومدير أمن العاصمة عدن استكملت جمع المعلومات من الإخوة المصرين وكانوا في البحث الجنائي معززين مكرمين تم نقلهم الآن إلى أحد فنادق العاصمة عدن وسوف يتم العمل على استكمال إجراءات سفرهم وإعادتهم مكرمين ومعززين إلى أوطانهم».

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