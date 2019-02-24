شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام النواب» تؤجل اجتماع أزمة «نزلة السمان» لغياب الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطى، بشأن خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان، واستدعاء كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية لعرض خطتهما للتعامل مع أزمة منطقة نزلة السمان. وانتقد النواب خلال اجتماع اللجنة، أمس، ضعف التمثيل الحكومى وعدم وجود إجابات واضحة من ممثلى الجهات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع للرد على طلب الإحاطة. وقال «غطاطى»: «الحكومة فشلت فى التعامل مع ملف تنفيذ إزالات المنازل والبيوت المخالفة بمنطقة نزلة السمان، واستغلتها الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية وتصوريها أنه تهجير لأهالى نزلة السمان، والناس أصبحت مرعوبة، خاصة أن عدد السكان فى هذه المنطقة لا يقل عن ٢٥ ألف نسمة، بالإضافة إلى وجود عقود ملكية لهذه المنازل تعود لنحو 50 سنة، وهو ما يرجع عهده لعام ١٩٤٠، ولابد من حل جذرى فى عهد القيادة السياسية «اللى بتشتغل دوغرى ولا المطلوب منى أروح للرئيس عبدالفتاح السيسى عشان يحل هذه المشكلة».

وأكد أن أهالى نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، مطالبا بحصول أصحاب مستندات الملكية على تعويضات مناسبة فى حال نقلهم إلى مكان آخر.

وأكد استياءه من ضعف التمثيل الحكومى فى اجتماع اللجنة، وعدم حضور وزير الآثار أو التنمية المحلية، وقال: «نحن نتحدث عن موضوع عرضه الإعلام الدولى والمحلى، وتحدث عنه باعتباره أزمة قومية، و(مش لاقى تمثيل مناسب)» وأشار إلى وجود غضب بين الأهالى الذين هددوا باستخدام السلاح حال الاقتراب من منازلهم مرة أخرى.

Advertisements

وقال أشرف محيى، مدير عام منطقة آثار الهرم، إن الإزالات تحدث لأبنية مخالفة للقانون، وأن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية، وأكد أن قرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية.

وساد الإجماع مشادات بين النواب وممثلى الوزارات من جهة أخرى، ما دفع ممثل وزارة الآثار إلى الاستشهاد بما تم الكشف عنه قبل أسابيع وقال: «واحد كان بيحفر تحت البيت منذ أسبوعين وجد مقبرة ولما معرفش يتصرف فيها قطع رؤوس الموميات تمهيدا لبيعها وطبعا كانت فضيحة عالمية» مؤكدا أن المنطقة امتداد للمنطقة الأثرية، تحتوى على كميات من الآثار لم تكتشف بعد، وأضاف أنه أثناء تنفيذ حفر الصرف الصحى تم اكتشاف معبد الوادى.

واعترضت النائبة نشوى الديب على طريقة التعامل مع المنطقة الأثرية وقالت: «هذه منطقة مليئة بالآثار» متساءلة: كيف ننتظر انهيار عقار للبحث عن الآثار تحته، وعلى الدولة تقديم بديل كامل للمنطقة كلها، وعدم ترك اكتشافات هذه المنطقة للصدفة».

وعلقت النائبة جليلة عثمان، التى ترأست الاجتماع، قائلة: «مصر العليا عايمة على آثار، وسكان نزلة السمان مش هيقبلوا التعويض».

وقال النائب جلال عوارة موجها حديثه لممثلى الحكومة: «من معه مخططات وسياسات الحكومة تجاه المنطقة» وأمام عدم وجود ردود من المسؤولين تساءل: «انتو جايين ليه واللى جاى يرد على السؤال المقدم يقول لنا من يملك الآن توضيح سياسات الحكومة ومخططات الدولة انتو جايين تردوا على ده».