شكرا لقرائتكم خبر عن «على السبرتاية».. ٦٥ لوحة فوتوغرافية من بقايا «البن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض للتصوير الفوتوغرافى بعنوان «على السبرتاية» للفنان عاطف المهدى، مدير التصوير السينمائى، أمس الأول، وذلك بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى، مدير عام المركز.
افتتح المعرض مدير التصوير د. رمسيس مرزوق، بحضور الفنان هانى مزى، ود. سمير سعد الدين، أستاذ التصوير بالمعهد العالى للسينما، ومدير التصوير المخرج محسن أحمد، والمخرج هانى لاشين، والمخرج محمد أبوسيف، وكوكبة من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين.
ويطرح المعرض تجربة ورؤية بصرية جديدة لأول مرة فى مصر، من خلال تصوير بقايا البن المتعلقة فى جدار فنجان القهوة، التى تتشكل من خلالها خطوط وكتل ومساحات تحمل فى طياتها رؤية تشكيلية، ومع استخدام الإضاءة تتجسد صورة فوتوغرافية، لذا يشكل المعرض عملية دمج بين التصوير الفوتوغرافى والفن التشكيلى ذى الأبعاد الثلاثية محاكاة بالنحت فى صورة واحدة.
يضم المعرض أكثر من ٦٥ لوحة فوتوغرافية بأحجام مختلفة، ويستضيف مركز الهناجر للفنون المعرض حتى يوم ٢٨ فبراير الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر «على السبرتاية».. ٦٥ لوحة فوتوغرافية من بقايا «البن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.