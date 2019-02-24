شكرا لقرائتكم خبر عن «على السبرتاية».. ٦٥ لوحة فوتوغرافية من بقايا «البن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض للتصوير الفوتوغرافى بعنوان «على السبرتاية» للفنان عاطف المهدى، مدير التصوير السينمائى، أمس الأول، وذلك بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى، مدير عام المركز.

Advertisements

افتتح المعرض مدير التصوير د. رمسيس مرزوق، بحضور الفنان هانى مزى، ود. سمير سعد الدين، أستاذ التصوير بالمعهد العالى للسينما، ومدير التصوير المخرج محسن أحمد، والمخرج هانى لاشين، والمخرج محمد أبوسيف، وكوكبة من الفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين.

ويطرح المعرض تجربة ورؤية بصرية جديدة لأول مرة فى مصر، من خلال تصوير بقايا البن المتعلقة فى جدار فنجان القهوة، التى تتشكل من خلالها خطوط وكتل ومساحات تحمل فى طياتها رؤية تشكيلية، ومع استخدام الإضاءة تتجسد صورة فوتوغرافية، لذا يشكل المعرض عملية دمج بين التصوير الفوتوغرافى والفن التشكيلى ذى الأبعاد الثلاثية محاكاة بالنحت فى صورة واحدة.

يضم المعرض أكثر من ٦٥ لوحة فوتوغرافية بأحجام مختلفة، ويستضيف مركز الهناجر للفنون المعرض حتى يوم ٢٨ فبراير الجارى.