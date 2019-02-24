شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض «مبدعي الأسمرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، وحسن الغندور، رئيس جهاز الأسمرات، والعامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، معرض «مبدعى الأسمرات» والذى يضم منتجات أبناء الحى العاملين بمصانع السبح والملابس الجاهزة والسجاد بالمنطقة.

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وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة المبذولة فى تنمية منطقة الأسمرات فجرت الطاقات الإبداعية والإنتاجية لدى شباب الأسمرات الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية إلى منطقة حضارية تهتم بالارتقاء بالعنصر البشرى قدر اهتمامها بتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح «عبدالعال» أن المصانع المقامة بالأسمرات مصانع صديقة للبيئة تعمل فى مجال الملابس الجاهزة والسبح والسجاد اليدوى المصنوع من الحرير والصوف وتقوم بتصدير منتجاتها للخارج، مشيراً إلى أن مصنع الملابس الجاهزة يقدم تدريباً للراغبين من أبناء الحى بالتعاون مع الكفاية الإنتاجية لتعلم هذه الحرفة يحصل المتدرب خلال فترة التدريب التى تستمر 3 سنوات على راتب شهرى ويتم تعيينه بعد حصوله على دبلوم التلمذة الصناعية.

وعقب المعرض شهد المحافظ الحفل الفنى الذى أقامه جهاز حى الأسمرات استعرض خلاله أبناء الحى مواهبهم فى الشعر والتمثيل والموسيقى والمسرح.