شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على الحساب الختامي للموازنة: الحكومة لم تنفذ 75% من توصياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى في اجتماعها، الأحد، على الحساب الختامي للعام المالي 2017/208، وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة الفرعية برئاسة النائب مصطفى سالم 400 توصية إضافة إلى عشرات الملاحظات.

وقال الدكتور حسين عيسى في تصريحات صحفية، إن الحساب الختامي تضمن ايجابيات كثيرة خاصة في الهيئات الاقتصادية حيث ارتفع عدد الهيئات الرابحة وقل عدد الهيئات الخاسرة، إضافة إلى زيادة فوائض عدد من الهيئات، موضحا أن هناك انضباط في عناصر النفقات عن العام السابق.

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وطالب «عسى» بإعادة النظر في قانون إعداد الموازنة، مؤكدا أن هناك قانون جديد لإعداد الموازنة العامة للدولة تقوم وزارة المالية بإعداده، وأن قانون المحاسبة الحكومية يجب تطويره.

وناقشت اللجنة التقرير النهائي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، مؤكدة أن الحكومة لم تنفذ ٧٠ % من توصيات البرلمان على الموازنة، وأبرزت العديد من الأسباب.

وحول الموازنة العامة للعام المالي الجديد، قال عيسى إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 /2020 خلال أسابيع، مؤكدًا أن هذه الموازنة تعكس نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي نتائج إيجابية.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أنه تم الانتهاء من التقرير النهائي للحساب الختامي للعام المالي السابق وتتضمن التوصيات والملاحظات للجنة وسيتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها.