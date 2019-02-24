شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الدولى للمؤتمرات بشرم الأكبر فى المنطقة والثانى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ حداثة تكنولوجية عالمية، تم افتتاحه 3 نوفمبر 2018 على مساحة 60 ألف متر وتتضمن 22.500 ألف متر مبانِى. ويضم المركز11 قاعة رئيسية وحدائق مميزة على مساحة 40 ألف متر ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية. Advertisements

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