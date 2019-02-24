شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون لدعم المجلس القومي للمرأة لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف.
جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ بروتوكول سابق تم بموجبه استخراج 40 ألف بطاقة في الدفعة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.