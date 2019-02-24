شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون لدعم المجلس القومي للمرأة لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ بروتوكول سابق تم بموجبه استخراج 40 ألف بطاقة في الدفعة الأولى.