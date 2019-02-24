ننشر كراسة شروط مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة والمتر بـ8860 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” كراسة شروط مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان. وحددت وزارة الإسكان مقدم حجز الوحدة 100 ألف جنيه يتم سدادها داخل بنك التعمير والإسكان، كما يختلف سعر المتر حسب الوحدة وموقعها وسيبدأ بـ8860 جنيها للمتر. وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد 24/2/2019، مضيفاً أن مقدم الحجز يبدأ من 100 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

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