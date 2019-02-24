القمة العربية الأوروبية.. قضايا شاملة وتطلعات تاريخية (فيديوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت القمة العربية الأوروبية، أعمالها اليوم وتستمر حتى غد الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بهدف مزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين العرب والأوروبيين. وتتناول القمة ملفات هامة نستعرضها فيما يلي... أهم الملفات أمام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ - القضية الفلسطينية بحث سبل التوصل إلى سلام شامل وعادل - تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى بهدف مزيد من الترابط والتواصل - سياسة الهجرة واللجوء أبرز التحديات التى تربط الإقليمين Advertisements - مكافحة الهجرة غير الشرعية ينوى المشاركون فتح نقاش واسع حولها لأهميتها - التعاون الأوروبى الأفريقي يأتى ذلك فى وقت تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي - مكافحة الإرهاب أبرز التحديات المشتركة بين العرب وأوروبا - النزاعات فى المنطقة يناقش القادة آليات تحقيق استقرار فى المنطقة

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