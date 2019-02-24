صور| التحقيقات في مقتل ربة منزل بعين شمس: الزوج خانها واستعان بعشيقته لإخفاء الجثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها وعشيقته وآخرين بعين شمس.

وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وبالانتقال عثر على جثة ربة منزل تدعى "آية. ر" 31 سنة، واعترف الزوج ووالدته بقتلها.

وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات بين الزوجة المجني عليها وحماتها "زينب م" ودائمين تبادل الضرب. ويوم الواقعة حدثت مشادة تطورت إلى قيام والدة الزوج بضرب الضحية بـ"عصاية المقشة" حتى سقطت على أرض في وجود الزوج "أيمن. ا" الذي لم يتدخل فلفظت زوجته أنفاسها الأخيرة.

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وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بعشيقته (جارته) ووالده لإخفاء الجثة، فلفوها بأكياس بلاستيكية وسجادة ووضعوها بأحد حجرات الشقة، تمهيدًا للتخلص منها، لكن انبعاث رائحة تعفن الجثة بعد مرور 3 أيام على إخفائها.

وأضافت التحقيقات أنه كان هناك خلافات بين الزوج وزوجته بسبب خيانتها مع جارتهما وقوله إنه ينوي الزواج بها، وأن الأخيرة متورطة فقط في جريمة التستر على الجثة.

وقرر قاضي المعارضات حبس المتهمين الخمسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة، وصرحت النيابة بتشريح ودفن الجثة.