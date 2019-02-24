محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): التقى وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير خارجية لبنان جبران باسيل. وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك متعلقة بأوروبا والعالم العربي. كما التقى الوزير البريطاني مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله، وناقشا سبل دعم التعاون بين بريطانيا والصومال بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي الحريري ورئيس الصومال بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.