تيريزا ماي: قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- (أ ش أ):
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه بالرغم من أن القمة العربية الأوروبية التي بدأت اليوم الأحد، في شرم الشيخ ليست أساسًا قمة "للبريكست" لكنها ستكون فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين بهذا الشأن.
وقالت ماي - في تصريحات صحفية بشرم الشيخ اليوم - إنها زارت بروكسل برفقة وزراء حكومتها الأسبوع الماضي، موضحة أن فريقها (المعنى بالبريكست ) سوف يعود مجددا إلى بروكسل الثلاثاء المقبل.
وأضافت أننا نسعى للتعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى.
وقالت: "لن نتمكن من إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست هذا الأسبوع"، لكنها تعهدت بأن يحدث ذلك بحلول 12 مارس المقبل، موضحة "لا يزال تقديرنا أنه سنخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في 29 مارس المقبل ، وهذا ما نعمل من أجله".
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