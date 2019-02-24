رئيس "الروتاري الدولي": الشباب المصري "مُلهم".. ولابد من مشاركته في التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال رئيس الروتارى الدولي، بارى راسين، إن الشباب المصري مُلهم، ولابد أن يكون له دور فعال في التنمية والبناء، من خلال العمل التطوعي والاجتماعي بالشارع المصري.

وأضاف "راسين"- خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمها المنطقة الروتارية في مصر، مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة بمناسبة زيارته للقاهرة، للاحتفال بمرور ٩٠ عامًا علي الخدمة الروتارية بمصر، ومرور ١١٤ عامًا على الروتاري بالعالم- أن العمل التطوعي والاجتماعي، له دور كبير في بناء المجتمعات، ولابد أن ينتشر بين الشباب المصري، "المُلهم"، مشيرًا إلى إلى أن النجاح الذي يحققه الروتاري في العالم يعتمد على العمل التطوعي والاجتماعي، وخدمة المواطنين، والتغلب على الإشكاليات المزمنة التي تواجههم قائلاً: "تنمية المجتمعات تتم من خلال الشباب.. والشباب المصري ملهم ومتحمس".

واستشهد "راسين" بما تم اتخاذه من خطوات نحو القضاء علي شلل الأطفال فى العالم، مؤكدًا أنه تم عمل العديد من البرامج الإيجابية نحو التغلب علي هذا المرض، وغيرها من الأمراض الأخرى، مؤكدًا أن ذلك تم من خلال الجهود التطوعية والمجتمعية، وأن الشباب لابد أن يتحمس ويعمل ويشارك في بناء المجتمع.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس "الروتاري الدولي"- خلال زيارته الجارية لمصر- تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر، والتي تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من جميع مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها.​