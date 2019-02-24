وزير الطيران يطالب بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لنادي "إيروسبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: طالب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والخدمية، وتذليل جميع العقبات داخل نادي "إيروسبورت"، حتي يصل بالمستوى الذي ينافس جميع النوادي الرياضية الأخرى. جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بشركتي مصر للطيران للشحن الجوي والأسواق الحرة ونادي ايروسبورت. وقدم اللواء نبيل سلامة، رئيس شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية، عرضًا توضيحيًا عن ما تم إنجازه من رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة إلى الأعضاء من أبناء قطاع الطيران المدني وخارجه، كما استعرض التحديات والخطط المستقبلية. ​

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