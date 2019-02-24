أول عضو بـ"كايرو نيو كابيتال": أندية الروتاري تؤثر في حياة الناس بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت نور مجدي الجلاد، أول عضو نادي روتاري "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيورز، إن أندية الروتاري تؤثر بشكل جيد في حياة الأشخاص، عبر تقديم يد العون للآخرين.

وأضافت "نور"، في تصريحات لـ "الخليج 365"، خلال مشاركتها في حفل استقبال رئيس النادي الدولي للروتاري باري راسين، مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة، أن أندية الروتاري هدفها إدخال السرور على الناس عن طريق تقديم خدمات لهم دون انتظار أي خدمات منهم، مضيفة " الروتاري بيعلم الناس تعيش حياتها بطريقة أفضل"، وهو ما أخبرها به عائلتها.

وتابعت: "الهدف من المشاركة في أندية الروتاري هو إسعاد الناس، عن طريق دفع أموال في مشروعات خيرية تعود بالنفع على المجتمع".

ويمنح نادي "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيور بالعاصمة الإدارية الجديدة، عضويات للأطفال من سن 12 وحتى 18 عاماً.