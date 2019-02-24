مصر | دفن جثة طفلة لقيت مصرعها في مشاجرة بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفلة لقيت مصرعها في مشاجرة بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في مشاجرة بمنطقة الوراق، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب وفاتها.

كانت لقيت طفلة مصرعها داخل مستشفي المطرية، متأثرة بإصابتها برش خرطوش، بالرأس والعين والصدر، بعد إصابتها عن طريق الخطأ، حال مشاهدتها مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة الوراق.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ تم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة طفلة برش خرطوش بالعين والراس والصدر، وتم نقلها لمستشفي المطرية.

وقال اهليتها خلال التحقيقات، أنها وقت نشوب المشاجرة، كانت "جني" الطفلة المصابة، تذاكر، وسمعت أصوات عالية، واتجهت "للبلكونة"، لتعرف مصدر الأصوات، ووقتها كانت المشاجرة مستمرة، ما أسفر عن إصابتها المشار إليها.

وتوفت الطفلة المصابة متأثرة بإصابتها داخل المستشفي بعد مرور 10 ايام على إصابتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

"فشل في اغتصابها فقتلها".. كشف غموض العثور على جثة طالبة بكرداسة

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق، بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتبين أن حارس العقار سكنها وراء قتلها، بعد فشله في التعدي عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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كان نفي مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق بمركز كرداسة، وأن المتهم بقتلها قام بتكسير عظامها، ولف جثتها داخل مشمع بلاستيك ووضعها داخل جوال، لتشبه الكره، وتبان أن جثتها غير ادمية.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن الطالبة المعثور على جثتها مصابة بكسر بالجمجمة إثر تعرضها للضرب بألة حادة على رأسها، وكشفت المعاينة أنه لا يوجد أيه إصابات ظاهرية بالجثة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر ايه أخبار كاذبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض العثور عبر جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة، وتم التوصل لهويتها، وتبين أنها تدعي سيدة. م، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقيم بمنشاة البكاري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق المريوطية، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاه بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.