مصر | نص قرار النيابة بشأن جثة حادث العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص قرار النيابة بشأن جثة حادث العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر اصطدامه بجرار زراعي، بمركز العياط، بعد ورود تقرير مفتش الصحة حول سبب الوفاة.

كان لقى بائع فاكهة مصرعه، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي، بقرية العطف، دائرة مركز شرطة العياط، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث مركز شرطة العياط من الأهالي، مفاده مصرع شخص، إثر اصطدامه بجرار زراعي بقرية العطف، دائرة المركز.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن حال سير بائع فاكهه بالطريق، حدث عطل بالعربة الخاصة بالفاكهة، وأثناء ذلك تصادف مرور جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض على سائق الجرار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، دون قصد، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.