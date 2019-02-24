مصر | النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شخص عثر عليها بمياه النيل بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شخص عثر عليها بمياه النيل بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر على جثته بمياه النيل، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية بمياه النيل، بمنطقة الوراق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه النيل، دائرة القسم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، ويرتدي تيشيرت وبنطلون أسود.

وبإجراء المعاينة بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تبين عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بالجنة، كما تبين عدم وجود ايه متعلقات تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نرشح لكم: "طعن نفسه بالخطأ".. مصرع جزار أثناء تقطيعه اللحوم ببولاق الدكرور

فقد جزار حياته بطعنة نافذة بالبطن، إثر تقطيعه اللحوم بمحل الجزارة عمله، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من المستشفي، بوصول جزار مصاب بجرح نافذ بالبطن.

Advertisements

وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الجزار، حال تقطيعه اللحوم، لم يتمكن من الإمساك بقطعة اللحم، وأصاب نفسه عن طريق الخطأ بجرح نافذ بالبطن، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بـ"10 طلقات نارية".. مصدر يكشف مفاجأت حول العثور على جثة بالمقابر في أكتوبر

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص المعثور على جثته بالمقابر بدائرة قسم ثالث أكتوبر، معلوم الهوية ويعمل سائق.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة بينت إصابة المجني عليه بأكثر من 10 طلقات بأماكن متفرقة بجسده، بسلاح ألي، مشيرًا انه عثر على متعلقاته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاه، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفاده بالعثور على جثة شخص ملقاه بالطريق بالمقابر، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.