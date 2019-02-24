مصر | حبس 3 عاطلين لحيازتهم كمية من الهيروين بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 عاطلين لحيازتهم كمية من الهيروين بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، كما أمرت بارسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 110 تذكرة هيروين، بمركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، مفادها قيام 3 عاطلين، مقيمين بجوار المعهد الديني، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة والقبض عليهم وبحوزتهم 110 تذكرة هيروين، هواتف محمولة، مبالغ مالية.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات امام العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

'عربيات من المنصورة وأوراق مزورة'.. اعترافات عصابة المفتاح المصطنع بكرداسة

اعترف المتهمون بسرقة 17 سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكابهم الوقائع المشار إليها، لمرورهم بضائقة مالية.

Advertisements

وأضافوا خلال التحقيقات أنهم يقوموا بسرقة السيارات وخاصا السيارات النصف نقل من المنصورة، وبيعها بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بمركز كرداسة، بعد تغيير ملامحها، مشيرين انهم يقوموا بتزوير ملكية أوراق بعض السيارات وبيعها بدائرة المركز.

كان نجح رجال مباحث مركز شرطة كرداسة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة مفادها قيام كلٍ من ياسر. م. ف،31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن سنتين في قضية مخدرات، شبل. ع. ش، 46 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن شهر في قضية سرقة، محمد. ع. ر، 37 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة التى أعدت خصيصًا لهذا الغرض بدائرة المركز، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، 4 كاسيت سيارة.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وقيامهم بإرتكاب 17 حادث سرقة سيارة، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولي عليها بمكان إخفائها لدى عملائهم.

وبعرضها على المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة خاصته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.