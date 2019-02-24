أخبار مصر | برلماني عن القمة العربية الأوروبية: مصر عادت إلى مكانتها الطبيعية بدورها المحوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن القمة العربية الأوروبية: مصر عادت إلى مكانتها الطبيعية بدورها المحوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية - الأوربية أكدت للعالم أن مصر دولة آمنه مستقرة قادرة على استضافة قادرة ورؤساء العالم، مما يوضح أنها أصبحت قائدة العالم العربي والإفريقي والأوروبي، وعادت إلى مكانتها الطبيعية بدورها دولة محورية في العالم.

وأضاف "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" وإن كانت مصر في حاجه إلى التكنولوجيا الدول الأوربية، فهم في أمس الحاجة إلينا مما نحتاج إليهم، فمصر هي من تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، حتى تجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأشار "أبو خضرة" إلى أن انطلاق القمة تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار" يعد بمثابة رسالة بما حققته مصر من استقرار أمنى واقتصادى، يفتح الباب لجذب الاستثمارات، متوقعًا أن يكون هناك العديد من النتائج الاقتصاية الهامة، خاصة في مجال التعاون مع الدول الأوروبية والعربية، المشاركة في القمة، عن طريق إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم في المجالات المشتركة، والمخاطر المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب، والهجرة غير الشرعي، والتي حققت مصر نتائج غير مسبوقة في مكافحتها.

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ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت.

كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكـان والمـرافق العـامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئـون الاقتصادية والعـلاقـات الخــــارجية عـن قــرار رئــيـس جمهـــورية مصـــر العــربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 1832018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكـاتب لجـان الشئـون العـربية، الخطـة والمـوازنـة والـدفــاع والأمـن القــومي، عـن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العربيـة رقـم 3 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية.