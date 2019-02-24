أخبار مصر | علاء عابد يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار القمامة بمركز الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار القمامة بمركز الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار القمامة بمحافظة الجيزة.

وقال علاء عابد في نص طلب الإحاطة المُقدم "تراكم القمامة بشكل غير مسبوق بمحافظة الجيزة وخاصة مركز ومدينة الصف التي شهدت في الآونه الأخيرة انتشارًا للقمامة بشكل كبير".

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، التقرير النهائي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20172018، وحول الموازنة العامة للعام المالي الجديد، قال عيسى إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 2020 خلال أسابيع، مؤكدا أن هذه الموازنة تعكس نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي نتائج إيجابية.



ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت. ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية " ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت. كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكـان والمـرافق العـامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئـون الاقتصادية والعـلاقـات الخــــارجية عـن قــرار رئــيـس جمهـــورية مصـــر العــربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة.