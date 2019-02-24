انت الان تتابع أبو الغيط: لا حلول عسكرية للنزاعات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، إن القمة "العربية - الأوروبية" علامة تاريخية في العلاقات بين البلدين، مضيفًا: "نحن هنا لنعلن أن التواصل والحوار هما الأهم في العلاقات العربية الأوروبية، العلاقات العربية الأوروبية لها تاريخ يجب البناء عليه، وتحديات الإرهاب والهجرة وغيرها تؤثر على الجميع"، مشيرًا إلى أن القمة أقصر الطرق لمواجهة تلك التحديات، لافتًا إلى أنه لا حل عسكريًا لنزاعات المنطقة، مشدّدًا على أنه يجب التوصل لحلول سياسية تشمل وحدة الدولة.

ودعا أمين عام الجامعة العربية، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لحل الأزمات، مضيفا: "نتطلع لوقف تلك النزاعات بالسلم"، مؤكدًا أن تسوية القضية الفلسطينية بطريقة عادلة هي السبيل الأقصر لكبح جماح التطرف والعنف في المنطقة. وانطلقت اليوم، في مدينة شرم