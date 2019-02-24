انت الان تتابع سلمان: قدمنا مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لـ80 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، مساء اليوم الأحد، إن المملكة عانت شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كل الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل، لافتًا إلى أن المملكة تؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة.

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ: "نأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها"، مؤكدًا أنه "من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية فإننا لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم