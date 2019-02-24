شكرا لقرائتكم خبر عن «موجيريني» تعرب عن ارتياحها لانعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن ارتياحها لانعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت اليوم الأحد في شرم الشيخ.

وقالت موجيريني- في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال القمة- إنه تقرر انعقاد هذه القمة خلال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربىة، والذي عقد بالقاهرة في 2016، لافتة إلى أن المنطقة العربية كانت هي الوحيدة في العالم التي لم يعقد معها الاتحاد الأوروبي قمة من قبل، الأمر الذي كان نوعًا من التناقض، لأننا قريبون جدًا ونتشارك في الكثير من التحديات والفرص.

وأضافت ان الاتحاد الأوروبى يعد المستثمر الأول في المنطقة العربية، ونحن الشريك التجاري الأكبر لجميع الدول في جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن المنطقتين تتشاركان في نفس التحديات ومن بينها مكافحة الإرهاب، ومنع التطرف، وإتاحة الفرص للشباب في منطقتنا والتعامل مع الصراعات والأزمات التي نتشارك فيها إلى حد كبير نفس المواقف، من سوريا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، ومن اليمن إلى ليبيا.

وتوقعت موجيرينى أن تتناول القمة جميع هذه القضايا بروح إيجابية، مشيرة إلى أن الجانبين لن يتوافقان في كل شيء، لأنه أمر طبيعي بين الأصدقاء والشركاء.

وأوضحت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أن الأوروبيين والعرب يتقاسمان التاريخ والكثير من الجغرافيا والكثير من الثقافة، كما نشترك في مصالح مشتركة في السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في منطقتنا.

وأكدت أن الأمن يجب أن يكون مستداما، وهو ما يعني أنه يتضمن حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، وأيضا التنمية الاقتصادية، والفرص المتاحة للشباب على وجه الخصوص.

وعبرت عن الأمل في أن تنجح القمة في التركيز على الشراكة بما في ذلك المجال الاقتصادي، وأيضا فيما يخص العمل المشترك، وعلى سبيل المثال السلام بين إسرائيل وفلسطين، والسلام بين إسرائيل والعالم العربي والدفع بحل الدولتين، ولكنني آمل أيضاً في وجود نهج مشترك حول النزاع في سوريا والوضع في ليبيا، وحول الصراع في اليمن ومحاولة التنفيذ الكامل لاتفاقية «استكهولم» ولا سيما مع استضافة تونس للقمة المقبلة لجامعة الدول العربية.