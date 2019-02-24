شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام النواب» تؤجل اجتماع أزمة «نزلة السمان» لغياب الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب غطاطي بشان خطة الدولة تجاه تطوير نزلة السمان، واستدعاء كلًا من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية لعرض خطتهما للتعامل مع أزمة المنطقة.

وانتقد النواب خلال اجتماع اللجنة، الأحد، ضعف التمثيل الحكومي وعدم وجود إجابات واضحة من ممثلين الجهات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع للرد على طلب الإحاطة.

وقال النائب إيهاب غطاطى: «الحكومة فشلت في التعامل مع ملف تنفيذ إزالات المنازل والبيوت المخالفة بمنطقة نزلة السمان، واستغلتها الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية وتصوريها أنه تهجير لأهالي نزلة السمان».

وأضاف: «الناس أصبحت مرعوبة، خاصة أن عدد السكان في هذه المنطقة لا يقل عن ٢٥ ألف نسمة، بالإضافة إلى وجود عقود ملكية لهذه المنازل تعود لنحو 50 سنة،وهو ما يرجع عهده لعام ١٩٤٠».

وطالب «غطاطى» بوجود حل جذري لمشكلة نزلة السمان، وتابع: «لابد من حل جذري في عهد القيادة السياسية اللي بتشتغل دوغري، ولا المطلوب منى أروح للرئيس عبدالفتاح السيسى عشان يحل هذه المشكلة».

وأكد النائب أن «أهالي نزلة السمان ليسوا ضد التطوير»، مطالبًا بـ«حصول أصحاب مستندات الملكية على تعويضات مناسبة في حال نقلهم إلى مكان آخر».

وأعلن «غطاطي» استيائه من ضعف التمثيل الحكومي في اجتماع اللجنة، وعدم حضور وزير الآثار أو التنمية المحلية، وقال «نحن نتحدث عن موضوع عرضه الإعلام الدولي والمحلي، وتحدث عنه باعتباره أزمة قومية، ومش لاقي تمثيل مناسب»، مشيرًا إلى «وجود غضب بين الأهالي الذين هددوا إلى استخدام السلاح حال الاقتراب من منازلهم مرة أخرى».

وقال أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم، إن «الإزالات تحدث لأبنية مخالفة للقانون، وأن المنطقة تخضع لقانون يمنع البناء والحفر والتعلية»، مؤكدًا أن «قرارات الإزالة تنفذها القيادات المحلية بعد دراسة أمنية».