شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى لتدريب جيش مالى تعلن تعرض أحد مراكزها لهجوم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي تعرض أحد مراكزها بمنطقة (كوليكورو) غربي البلاد لهجوم إرهابى.

وقالت البعثة التي تعمل على دعم الجيش المالي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم،الأحد، إنه لم يصب أي فرد من فريقها في الهجوم، ومع ذلك فإنها أشارت إلى إصابة أفراد من القوات المسلحة المالية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم يعد آخر اعتداء يستهدف قوات دولية بمالي التي شهدت بدء أول عملية عسكرية تقودها فرنسا لمحاربة المتطرفين منذ 6 أعوام، مشيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي باتت هدفًا في كثير من الأحيان للهجمات أيضًا.

وكانت المنظمة الدولية أعلنت أمس ،السبت، عن مصرع 3 جنود غينيين من قواتها إثر هجوم استهدف مركباتهم بقرية (سيبي) بالقرب من العاصمة المالية باماكو.