بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بحضور ممثلى 50 دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لأعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، والتى تعقد للمرة الأولى، تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية. وتعد القمة بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، وتعيد القمة أيضًا رسم خريطة العلاقات العربية ــ الأوروبية فى مختلف المجالات.

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