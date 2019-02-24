شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على زيادة منحة المساعدة بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الاول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/9/2018

وتتضمن الاتفاقية زيادة مقدار المنحة من 50 مليونا و847 ألف دولار أمريكى إلى 64 مليونا و619 ألف دولار 2018.

وأشار تقرير لجنة الإسكان حول الاتفاقية إلى أنه سبق إبرام اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشان دعم الحلول المتكاملة للمياه ووقعت بتاريخ 26/9/2017 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 173 لسنة 2018 ووافق عليه البرلمان بجلسته المعقودة فى 10 يونيو 2018

وتهدف الاتفاقية للمساعدة فى تحسين مرافق مياة الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية المجتعمية ذات الصلة وذلك لزيادة توفير المياة الصالحة للشر ب وتحسين القدرات المالية والتشغلية للشركة القابضة للمياة والشركة القابضة للصرف الصحى والشركات التابعة لها.