شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..”الخليج 365” يرصد موقع انهيار صخرة منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، موقع انهيار صخرة منشأة ناصر، بشارع أحمد عبد الحافظ بالقرب من شارع المدارس، والتى انهارت صباح اليوم الأحد، دون أن تتسبب فى إصابات أو وفيات.

وتبين أن الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر، هى تتابعات للصخرة المنهارة منذ أكثر من شهر والتى تم نقل 82 أسرة عقب انهيارها.

وكانت هناك تشققات بحافة الجبل نتيجة لصرف مياه الصرف الخاصة بالعقارات الكائنة أعلى الجبل، حيث انهارت قشور منذ شهرين تقريبا وانهارت اليوم صخرة ضخمة لم تسفر عن إصابات.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تفقد موقع الإنهيار صباح اليوم الأحد للإطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق المحيطة بحافة الجبل.